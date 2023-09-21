شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار«الاحتياطي الفيدرالي».. بنوك مركزية خليجية تبقي على الفائدة من دون تغيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التحق عدد من البنوك المركزية الخليجية، بالقرار الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 5.25% - 5.50%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً.

وقرر مصرف قطر المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.

وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر في الاستقرار المالي، مشيراً إلى أنه سوف يقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية.

وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع عند 5.75%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند 6.25%. كما أبقى سعر إعادة الشراء عند 6%.

«المركزي العُماني»

كما قرّر البنك المركزي العُماني الإبقاء على سعر الفائدة في عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 6%، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وذكر البنك في بيان أن ذلك يأتي تماشياً مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، والتي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تتضمن عدداً من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار الريال العُماني، والحد من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.