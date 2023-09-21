شكرا لقرائتكم خبر عن 149 مليون ريال تكلفة إنشاء «صدر بارك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية على إنشاء مشروع مجمع الخدمات اللوجستية (صدر بارك) والذي سيقام على الأرض المشتراة في مدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وذلك بتكلفة إنشاء تقدر بـ149 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن مجلس إدارة الشركة اعتمد ميزانية المشروع وتوقيع عقد المقاول الرئيسي للمشروع، مشيرة إلى أن غرض المشروع هو إنشاء منطقة خدمات لوجستية متكاملة لتقديم أفضل الحلول التخزينية للعملاء للتخزين المبرد والمجمد والجاف بطاقة تخزينية عالية وفقـا لأعلى مواصفات ومقاييس الجودة العالمية، وبما يخدم عمليات التشغيل.

وأضافت أن ذلك يأتي وفقا لإستراتيجية الشركة في التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يسهم المشروع في رفع إيرادات وأرباح الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة في الربع الثاني من عام 2025، بينما التاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع في الربع الثاني، في حين تبلغ مدة الإنتاج التجريبي للمشروع 3 أشهر، مضيفة أن التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2025.

وأفادت بأن الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع، هم مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة.