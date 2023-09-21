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الرئيس التنفيذي لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية: المجمع سيوفر أكثر من 88 ألف وظيفة و17 مليار دولار من الناتج المحلي بحلول 2030 وسنوفر 12 مليار دولار

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الرئيس التنفيذي لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية الدكتور “عبدالله الأحمري”، على أهمية مجال الصناعات البحرية كجزء أساسي من الاقتصاد القومي للمملكة.

وأضاف  في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية سيوفر أكثر من 88 ألف وظيفة بالإضافة إلى 17 مليار دولار من الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وبين أنه بحلول عام 2030 سيتم تغطية معظم المتطلبات الحالية من الصناعات البحرية، مما سيوفر على الدولة 12 مليار دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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