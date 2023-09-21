شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى السويدى يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي الخميس، قائلا إن "الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية"، على الرغم من وجود دلائل على أن التضخم بدأ في الانخفاض.

وحسب موقع سكاى نيوز، قرر البنك المركزي السويدي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة، وقال إن توقعاته تشير إلى إمكانية رفعه أكثر.

قال البنك المركزي السويدي في بيان: "يتراجع التضخم أيضًا في السويد. معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي".

لكن البنك أضاف أن "ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة للغاية"، مشيراً إلى أن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بسرعة وأن العملة السويدية، الكرونا، "ضعيفة بشكل غير مبرر".

انخفضت العملة السويدية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل اليورو والدولار الأمريكي.