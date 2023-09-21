شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفرض قيوداً مؤقتة على صادرات الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الروسية، الخميس، أنها فرضت قيوداً مؤقتة على صادرات البنزين والديزل من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وقالت وزارة الطاقة بشكل منفصل، إنها ستمنع الصادرات «الرمادية» غير المصرّح بها لوقود السيارات.

وواجهت روسيا في الأشهر الأخيرة نقصاً في البنزين والديزل، وارتفعت أسعار الوقود بالجملة، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وضعف الروبل.

وتنتهج روسيا سياسة طويلة الأمد تتمثل في تحديد سقف لأسعار الوقود بالتجزئة، في محاولة لكبحها بما يتماشى مع التضخم الرسمي.

وقالت الحكومة في بيان: «إن القيود المؤقتة ستساعد على تشبع سوق الوقود، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين».

وأضافت: «في السابق، ومن أجل استقرار الوضع في سوق الوقود، قامت الحكومة برفع كميات العرض الإلزامية من بنزين السيارات ووقود الديزل إلى بورصة السلع».

وأضافت: «كما تم وضع مراقبة يومية لمشتريات الوقود لاحتياجات المنتجين الزراعيين مع التعديل الفوري للكميات». (رويترز)