شكرا لقرائتكم خبر عن «أساسيات في حوكمة الشركات» ورشة عمل بغرفة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت ورشة عمل نظمتها غرفة الأحساء ممثلة بإدارة اللجان القطاعيّة أمس، بعنوان "أساسيات في حوكمة الشركات"، مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات وأهدافها ومصادرها، وتقييم ممارساتها في الشركات السعودية.

وبحثت الورشة التي حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الموسى، بمشاركة من مسؤولي الشركات ورجال وسيدات الأعمال أدوار ومسؤوليات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والإدارات العليا في نشر وإرساء ثقافة الحوكمة في الشركات، وأدوات تفعيل الحوكمة في الشركات، إضافة إلى أمثلة على تطبيق حوكمة الشركات محليًا وعالميًا وأحدث الاتجاهات والممارسات في حوكمة الشركات.

وأكدت الورشة على ازدياد الاهتمام بالحوكمة في معظم الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية، ودعم تنافسيّة الشركات، وجذب مصادر الأموال لتعزيز النمو، وتجنّب الوقوع في الأزمات المالية، بالإضافة إلى ارتباطها الوثيّق بالجوانب القانونية والتنظيمية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وبيّنت أن حوكمة الشركات تُعنى بإيجاد وتنظيم القواعد والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركات، بما يحافظ على حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين وأصحاب المصالح وغيرهم، ودورها وتأثيرها الكبير في رفع الكفاءة والإنتاجية والحدّ من فقدان ثقة المستثمرين ومكافحة التعثّر والفشل والانهيار المالي والإداري والاقتصادي.

وجرى خلال الورشة نقاش أهمية حوكمة الشركات في تحقيق توازن المصالح بين المُلّاك والإدارة وبين الأهداف والمصالح الفردية والجماعية والمصالح الاجتماعية والاقتصادية العليا في المجتمع وبناء السمعة، وضرورة تحقيق الانضباط، الإفصاح والشفافية، والعدالة، في المنشآت الاقتصادية بأبعادها المختلفة.