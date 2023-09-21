شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون دولار جوائز وحوافز في كأس العالم لريادة الأعمال بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف السعودية، التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال خلال العام المقبل في مدينة الرياض؛ بمشاركة رواد الأعمال من أكثر من 200 دولة حول العالم، ليحظون بفرصة التدريب والإرشاد والربط مع المستثمرين، بالإضافة إلى جوائز نقدية يصل مجموعها إلى مليون دولار، إضافة إلى حوافز أخرى بقيمة تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار.

وكانت الشبكة العالمية لريادة الأعمال "GEN" قد أعلنت اليوم، عن انطلاق فعاليات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بنسختها الجديدة، التي تعد أكبر وأول بطولة من نوعها على مستوى العالم، وذلك بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال "GEC" في ملبورن الأسترالية.

25 ألف متسابق

تستهدف المسابقة أكثر من 25 ألف متسابق في النسخة المقبلة؛ ليتم بعد ذلك العمل على تصفية وترشيح المتسابقين المتأهلين من المنافسات الوطنية حول العالم والمتقدمين في المسار العالمي للوصول إلى أفضل 250 متسابق للاستفادة من المعسكرات التدريبية المكثّفة، ليتأهل بعد ذلك أفضل 100 متسابق في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال التي ستقام في العاصمة الرياض.

وتهدف المسابقة إلى دعم رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم وفي شتى المجالات، سواء كانت الشركة الناشئة في مرحلة الفكرة أو المرحلة الأولية أو في مرحلة النمو، إلى جانب تزويد رواد الأعمال بالأدوات والموارد لتنمية وتطوير مشاريعهم الناشئة، وصقل مهاراتهم في تقديم العروض والتفاعل مع شبكة عالمية من الموجهين والمرشدين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت الناشئة بالتواصل مع المستثمرين العالميين والشبكات العالمية وتسهيل الوصول إلى الأفكار والمشاريع المبتكرة.

ويتعين على الراغبين بالانضمام إلى المسابقة التي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، التسجيل عبر الموقع الرسمي للمسابقة، للحصول على التدريبات اللازمة ليتم تأهيلهم لاحقاً لحضور المعسكرات التدريبية المكثفة، والانتقال إلى مرحلة التصفيات النهائية في العاصمة الرياض للفوز بمبالغ مالية وفرصة الحصول على الدعم من قبل الجهات الممكنة.

يذكر أن "منشآت" رعت حفل تتويج الفائزين في تصفيات نهائي كأس العالم لريادة الأعمال بنسختها السابقة خلال فعاليات ملتقى "بيبان 23"، بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" د. ماجد القصبي، وعدد من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، حيث حصد المركز الأول الشركة السعودية White helmet، فيما جاء في المركز الثاني مشروع NDR Medical، وحصل على المركز الثالث مشروع Hera Health.