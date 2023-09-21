شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عراقية مصرية لتأسيس شركة مشتركة في مجال توزيع الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى وفد عراقي، ضم كبار المسؤولين بوزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، مباحثات مع نظراء بوزارة البترول والثروات المعدنية المصرية لتأسيس شركة مشتركة بين الوزارتين في مجال توزيع الغاز.

وذكرت وزارة النفط اليوم، أن وكيل وزارة النفط العراقية حامد يونس الزوبعي قاد مباحثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظرائه في وزارة البترول الثروات الطبيعية المصرية تركزت حول آليات التعاون وفق الدراسات التي تم إعدادها من قبل الجهات المختصة لتأسيس شركة مشتركة في مجال توزيع الغاز ووضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك.

وأوضحت أن هذا الاجتماع جاء بهدف تعزيز التعاون المشترك بين العراق ومصر في مجال تكرير النفط والغاز ، مشيرة إلى أن الوفد العراقي إلى الاجتماع ضم مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز ومدير عام شركة غاز الشمال في كركوك ومدير عام دائرة الرقابة الداخلية ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ومعاون مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووكيل مدير عام شركة غاز الجنوب في محافظة البصرة.