شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا عند 10949 نقطة اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي»، تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.01%، ليصل إلى 10949 نقطة، وبتداولات بلغت 4.995 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة 166.033 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.246 تريليون ريال.

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انخفاض أسهم 147 شركة

انخفضت أسهم 147 شركة خلال تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 59، من بين 229 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سابتكو، ونادك، وثمار، والآمار، ومتطورة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، العربية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، وعذيب للاتصالات، والإعادة السعودية، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.1%، ليصل إلى 22371 نقطة، وبتداولات بلغت 62.635 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.416 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.939 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما ارتفعت 20، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.