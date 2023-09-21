شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة الغرفة الأمريكية تؤكد جاذبية مصر لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال فعاليات نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن موقع مصر المتميز وتمتعها بطقس مستقر وطاقة شمسية متجددة وبنية تحتية عظيمة، يهيأها لجذب كبرى المشروعات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى ن العالم يواجه تحديات خطيرة بسبب تغير المناخ، وهو ما يفرض علينا العمل لوضع مستقبل مصر في مجال المشروعات الخضراء موضع اهتمام وعناية.

وأوضح أن هناك فرصا عظيمة يجب استغلالها من خلال إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار في هذا المجال.

وأكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الطاقة المتجددة هي عماد أي مشروعات قادمة لأننا لو ركزنا على الطاقة التقليدية فإن كثيرا من المشروعات ستفقد جدواها.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس عروضا عديدة لمشروعات كبيرة، وأن عنصر الاعتماد على الطاقة الخضراء هو عنصر أساسي لمساندة وتشجيع أي مشروع جديد.

وقال أيمن سليمان رئيس الصندوق السيادي المصري إن تحقيق التنمية المستدامة مرتبط ارتباطا وثيقا بالطاقة المتجددة. موضحا أن مصر من أكبر مستقبلي الطاقة الشمسية في العالم. وأضاف أن مصر تقود بالفعل المشروعات العالمية في هذا المجال.

وأشار حمزة أسعد مدير استراتيجية المناخ في البنك الأوروبي للتنمية والتعمير أن البنك يتيح خطوط تمويل ميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وأن مصر مرشحة بقوة للعب دور مهم في هذا القطاع.

وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس