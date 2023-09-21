شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تطرح نسخة جديدة من «أليكسا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت شركة أمازون نسخة «أكثر ذكاءً وتحادثية» من المساعدة الصوتية «أليكسا»، والتي تأمل الشركة من خلالها أن تعزز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي في صناعة التكنولوجيا.

وتستضيف الشركة حدثا سنوياً للأجهزة، حيث تكشف خلاله عادةً عن عدد قليل من منتجات الأجهزة والبرامج الجديدة. وفي خطابه الرئيسي الأخير في الحدث، الأربعاء، عرض رئيس الأجهزة في أمازون، ديف ليمب، عرضاً تجريبياً لجهاز «أليكسا» المحدث والمجهز حديثاً بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ويخطط ليمب، الذي عمل في شركة أمازون لمدة 13 عاماً، للتنحي عن منصبه في وقت لاحق من هذا العام.

ميزة جديدة

وستطلق أمازون ميزة جديدة تحت اسم «Let's chat»، قالت إنها ستكون متاحة «كمعاينة مبكرة» لمالكي مكبرات الصوت الذكية «إيكو» الحاليين في الأسابيع المقبلة. وسيكون لدى أجهزة «أليكسا» الجديدة صوت أكثر شبهاً بالإنسان وستكون قادرة على إجراء المزيد من المحادثات الطبيعية دون أن يطلب منها كلمة تنبيه. وعلى غرار «تشات جي بي تي» أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، ستتمكن «أليكسا» من إنشاء رسائل للمستخدمين وإرسالها نيابة عنهم. (وكالات)