شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الطلب ترفع متوسط أسعار فنادق أبوظبي 24 % خلال 8 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستفيد فنادق أبوظبي من الزيادة في أسعار الغرف هذا العام، وفقاً لشركة تحليلات بيانات الضيافة «إس تي آر». وقال فيليب وولر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «إس تي آر»، إن فنادق الإمارة سجلت نمواً بنسبة 24% في متوسط أسعار الغرف إلى ما يقرب من 500 درهم (136 دولاراً)، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفع متوسط أسعار الغرف في العام، حتى أغسطس/ آب، بنسبة 17%، عن مستويات عام 2019، بعد تعافي مخزون الغرف في الفنادق بالكامل في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من جائحة «كوفيد-19».

وتبلغ الإيرادات لكل غرفة متاحة، وهو مقياس رئيسي لصناعة الفنادق، حوالي 100 دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب من هذا العام.

وقال وولر إن معدلات إشغال الفنادق، وصلت إلى 70%، خلال 8 أشهر في 2023، بزيادة ثلاثة في المئة على نفس الفترة من العام الفائت، وأقل بنسبة 2% فقط من مستويات عام 2019.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى تنويع القطاعات غير النفطية، في سياق خطط أوسع لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، مع التركيز على تطوير الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك السفر والسياحة والشحن والخدمات اللوجستية.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة «إس تي آر» لفنادق أبوظبي نمواً طويل المدى بنسبة 2.6% في إيرادات الغرفة المتوافرة بين عامي 2024 و2027، ومن المتوقع أن يتراوح متوسط معدل الإشغال على المدى الطويل، خلال الفترة 2024-2027 بين 74 و75%.