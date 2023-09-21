شكرا لقرائتكم خبر عن 212 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية في أمريكا خلال الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات الخميس أن عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي انكمش بشدة في الربع الثاني من العام، إذ عوض الفائض في الخدمات والدخل الرئيسي نقصاً في السلع.

وقالت وزارة التجارة: «إن عجز الميزان، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، انكمش 2.4 مليار دولار، أي 1.1%، إلى 212.1 مليار في الربع الثاني. وكان هذا أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2021».

ومثلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.166% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3.234% في الربع الأول. وبلغ العجز ذروته عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2005.

وأصبحت الولايات المتحدة الآن مُصدراً صافياً للنفط الخام والوقود. ورغم أن العجز لا يزال كبيراً، فإنه غير مؤثر في الدولار نظراً لوضعه كعملة احتياطية. (رويترز)