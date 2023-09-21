شكرا لقرائتكم خبر عن معركة إغلاق الحكومة.. خياران أمام مكارثي لتمرير مشروع قانون الإنفاق الحكومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، مرحلة جديدة حاسمة، الخميس، في جهوده المضنية، لتمرير مشروع قانون الإنفاق الحكومي، من خلال تجمعه الجمهوري المنقسم، في الوقت المناسب، لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يكون ضاراً، والذي من المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر. وفي جميع أنحاء مبنى الكابيتول، حبس الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ أنفاسهم لمعرفة ما يمكن أن يفعله مكارثي ومساعدوه في الأيام المقبلة.

وقال السيناتور الجمهوري في أوكلاهوما، ماركوين مولين، لشبكة «سي إن بي سي»، الخميس: «نريد تجنب هذا الإغلاق بقدر ما نستطيع». وأضاف: «يحاول مكارثي العمل مع أعضائه للحصول على مشروع القانون الأكثر تحفظاً الذي يمكنهم إقراره، والذي يمكن أيضاً إقراره في مجلس الشيوخ».

ومساء الأربعاء، خرج الجمهوريون في مجلس النواب من اجتماع حزبي استمر ساعتين في الطابق السفلي من مبنى الكابيتول، معربين عن تفاؤلهم الجديد بأن مكارثي وأغلبيته الضئيلة سيكونون قادرين على حل ما يكفي من خلافاتهم الداخلية لتمرير قرار مستمر لتمويل الحكومة، ربما في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع.

وقال مكارثي للصحفيين لدى مغادرته الاجتماع: «أعتقد أننا حققنا تقدماً هائلاً، وقد أجرينا مناقشة رائعة».

وافتتحت الأسواق صباح الخميس بشكل سلبي، متأثرة بالعلامات التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتزم رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، والإضراب المستمر لعمال صناعة السيارات المتحدين. لكن المستثمرين يشعرون أيضاً بقلق متزايد من أن يؤدي إغلاق الحكومة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، وعلى نطاق أوسع، من شأنه أن يقوض الثقة العالمية في قدرة أمريكا على إبقاء حكومتها مفتوحة وعاملة.

الخطوط العريضة للقرار

وقال النائب ستيف ووماك، وهو عضو رئيسي في مجلس النواب، للصحفيين الأربعاء: «إذا أخطأنا في تخصيص الاعتمادات، فإن الكثير من الأشياء المهمة للغاية مع الحكومة الأمريكية ستبدأ عملية إغلاق خدماتها وسيؤثر ذلك في الناس».

خلال ذلك الاجتماع، اتفق الجمهوريون إلى حد كبير على الخطوط العريضة للقرار المستمر الذي من شأنه خفض التمويل الحكومي الرئيسي إلى مستوى أقل بكثير من المستويات التي اتفق عليها مكارثي والرئيس جو بايدن في الصيف الماضي، خلال محادثات سقف الديون عالية المخاطر. ومن المرجح أن يحتوي مشروع القانون هذا أيضاً على عدد من سياسات الحبوب السامة مثل تدابير أمن الحدود، في حين لا يوفر أي تمويل طارئ لأوكرانيا، وهو مطلب رئيسي للبيت الأبيض.

وحتى لو تم إقراره في مجلس النواب في نهاية هذا الأسبوع، من خلال تصويت حزبي، وهو ما لم يكن مؤكداً الخميس، فإن هذا القرار سيكون ميتاً عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وبدلاً من تمرير كل ما يرسله مجلس النواب، من المتوقع أن يغيره مجلس الشيوخ بشكل جذري من خلال رفع أرقام التمويل الرئيسية، وتجريد لغة الحدود، وإدراج تمويل الطوارئ لأوكرانيا والكوارث الطبيعية.

خياران أمام مكارثي

ومن خلال تحويله في مجلس النواب إلى مشروع قانون يمكن أن يحظى بدعم الديمقراطيين ويوقعه بايدن إذا وصل إلى مكتبه، سيوافق أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك على مشروع القانون ويرسلونه مرة أخرى إلى مجلس النواب، حيث سيكون أمام مكارثي خياران، فأولاً، يمكنه أن يقرر طرح مشروع القانون في مجلس الشيوخ وتمريره من خلال الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لتعويض الفارق عندما ترفضه كتلة كبيرة من المحافظين. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يرفض مكارثي إجراء تصويت في مجلس الشيوخ، مما يجبر الحكومة فعلياً على إغلاق أبوابها عن طريق إلغاء مشروع القانون الوحيد الذي يمكنه إقراره في مجلس الشيوخ والذي سيوقعه بايدن ليصبح قانوناً.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلاوير، كريس كونز: «لقد حاولت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كل شيء باستثناء العمل مع الديمقراطيين في المجلس».

لكن هذه المعركة ما زالت تبدو بعيدة، الخميس، حيث سعت فصائل مختلفة داخل مبنى الكابيتول وبعيداً عن واشنطن إلى ممارسة نفوذها على خطوات مكارثي التالية. وأصدر 64 عضواً من كتلة حل المشكلات المكونة من الحزبين، 32 منهم من الجمهوريين في مجلس النواب، خطة «سي آر» الخاصة بهم في وقت متأخر من الأربعاء. ومن شأن مشروع القانون التوفيقي أن يحدد إجراءات أمن الحدود التي تحظى بشعبية لدى الجمهوريين، إلى جانب مستويات التمويل التي يمكن أن يساندها الديمقراطيون.

ضغوط من قبل ترامب

وكان الضغط على مكارثي من الجانب الآخر عبر دونالد ترامب، الذي شجع زملاءه الجمهوريين على المطالبة بمشروع قانون يجرد كل التمويل من الوكالات الفيدرالية التي تحاكم الرئيس السابق في 44 تهمة جنائية.

وكتب ترامب في وقت متأخر من يوم الأربعاء على موقع «ترويث سوشيال»: «هذه أيضاً الفرصة الأخيرة لوقف هذه الملاحقات القضائية السياسية ضدي وضد الوطنيين الآخرين».

وتابع ترامب مستهدفاً مكارثي قائلاً: «لقد فشلوا فيما يتعلق بحدود الديون، لكن لا ينبغي لهم أن يفشلوا الآن. استخدم قوة المحفظة ودافع عن البلاد!».

وعلى الرغم من كل الضجيج المحيط به، كان مكارثي متفائلاً الأربعاء بشأن احتمالات تمرير مشروع القرار بأصوات الجمهوريين.

وقال للصحفيين: «نحن قريبون جداً من هناك. أشعر وكأنني حصلت على مزيد من الحركة للذهاب إلى هناك». (وكالات)