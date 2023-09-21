شكرا لقرائتكم خبر عن 1515 طن ذهب في خزائن العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طن.

ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، الذي يبين ما تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، فإن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد (نحو 69%) من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر.

والدول هي: السعودية (323.1 طن)، لبنان (286.8 طن)، الجزائر( 173.6 طن)، العراق (132.6 طن)، مصر (125.9 طن).

وجاءت ليبيا في المرتبة 36 عالمياً بإجمالي 116.6 طن، تليها قطر في المرتبة 41 عالمياً بإجمالي 96.5 طن، والكويت بالمرتبة 44 عالمياً بإجمالي 97 طناً، والإمارات بالمرتبة ال 46 عالمياً بإجمالي 74.3 طن، والأردن بالمرتبة ال 52 عالمياً بإجمالي 43.5 طن.

وتصدرت الولايات المتحدة (8133.5 طن) دول العالم باحتياطيات الذهب، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا (3352.6 طن)، ومن ثم إيطاليا (2451.8 طن)، وبعدها فرنسا (2436.9 طن)، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ 2329.6 طن.