شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث الفرص الاستثمارية مع شركات صينية في بكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الصينية بكين، عدداً من اللقاءات مع مسؤولي الشركات الصينية، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، خالد بن محمد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد بن صالح المديفر.

والتقى الخريف، برئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات الصينية الشمالية المحدودة "نورينكو" ورئيس شركة مجموعة ساني المحدودة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة هونغتشياو الصينية، إضافة إلى رئيس مجموعة يوتونغ، ورئيس شركة سينوكيم.

فرص استثمارية واعدة

تضمَّنت اللقاءات مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية للمملكة، إضافة إلى استعراض خطط الوزارة لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وحجم الفرص التي توفرها المملكة في العديد من الأنشطة، وبحث تعزيز التعاون مع الشركات الصينية في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

كان وزير الصناعة والثروة المعدنية التقى في بداية زيارته في العاصمة بكين عدداً من المسؤولين الحكوميين، قبل أن يتجه إلى محطته الثانية في مدينة ينتشوان الصينية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في معرض الصين والدول العربية بنسخته السادسة، الذي يقام خلال الفترة من 21 وحتى 24 سبتمبر 2023.