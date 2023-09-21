شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الفيدرالي يعزز الدولار.. وتوقعات بخفض أقل للفائدة في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي جاءت متوافقة مع التوقعات حيث ترك معدل الفائدة دون تغيير عند 5.25-5.50%، إلا أن هناك عناصر إضافية جعلت الرسالة العامة تبدو متشددة.

وحافظ الاحتياطي الفيدرالي على توقعات معدل فائدة الفيدرالي لعام 2023 عند 5.625% للحفاظ على مرونة رفع معدلات الفائدة مرة أخرى، خاصةً في ظل تعقيد البيئة الاقتصادية الحالية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

تخفيضات لمعدل الفائدة

قال التقرير إن المفاجأة الأكبر التي تشير إلى التشدد جاءت من توقعات عام 2024 والتي أشارت إلى أنه سيكون هناك تخفيضات أقل في معدلات الفائدة في العام القادم مما كان متوقعاً في وقت سابق.

وتوقع التقرير أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضين فقط في أسعار الفائدة في عام 2024 مقارنةً بأربع تخفيضات كانت مُسعرة في الأسواق قبل الاجتماع.

وبحسب التقرير شهدت التقديرات المتعلقة بالنمو والتضخم أيضاً تحولاً متشدداً في توقعات الاحتياطي الفيدرالي مع تحسينات في الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعامي 2023 و2024 على حد سواء.

وأضاف أن مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 تمت بزيادة إلى 2.1% من 1%، في حين ارتفع إلى 1.5% لعام 2024 من 1.1%. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.8% في نهاية عام 2023 من 4.1%، بينما سيصل العام القادم إلى 4.1% من 4.5%.

مؤشر التضخم

وأفاد بأن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لعام 2023 انخفض إلى 3.7% من 3.9% وظل دون تغيير لعام 2024 عند 2.6%. فيما قد تشير هذه التوقعات إلى نتائج تدل على تباطؤ نسبي للاقتصاد.

ولفت إلى أن الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي يعكس تناقضاً واضحاً مع البنك المركزي الأوروبي ومع الموقف المتوقع من بنك إنجلترا أيضاً، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك مجال لبقاء الدولار مدعوماً حتى تبدأ البيانات الاقتصادية الأمريكية في إظهار علامات واضحة من الضعف.

وذكر التقرير أن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد العزوف عن المخاطرة مع تدهور توقعات الطلب قد يؤثر على العملات الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. ويستمر ارتفاع العائد أيضاً في جعل البيئة أكثر صعوبة بالنسبة للعملات التي لا يزال موقف البنك المركزي فيها متبايناً، مثل الين واليوان.

ونوه التقرير بأن من المرجح أن يؤدي إغلاق الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي تحت 0.6350 إلى استئناف الزوج اتجاهه الهبوطي نحو 0.6185 لكن التحفيز الصيني قد يؤدي إلى إبطاء الحركة. يمكن أن يختبر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي الدعم الرئيسي عند 1.23 إذا فاجأ بنك إنجلترا بنك الاحتياطي الفيدرالي.

اجتماع بنك اليابان

وأشار إلى أن اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة لديه القدرة على إحداث المفاجأة بين العديد من البنوك المركزية التي تعلن عن قرارات سياستها هذا الأسبوع، إذ تظل المفاجأة المتشددة من قبل بنك اليابان المركزي بمثابة حدث منخفض الاحتمال وعالي المخاطر، مع استمرار التوقعات في التمويل لعدم إجراء أي تغييرات في السياسة والحفاظ على هدف سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1% لعائد السندات لأجل 10 سنوات. حوالي 0٪ بعد أن قام البنك بتعديل سياسته للسيطرة على منحنى العائد في الاجتماع الأخير في يوليو.

وبحسب التقرير فإن من المرجح أن تكون المخاوف المتعلقة بالعملة الأجنبية في قلب اجتماع هذا الأسبوع، خاصة مع تزايد التدخلات اللفظية على نطاق أوسع في الأسابيع القليلة الماضية.

ومن المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على مستوى البلاد لشهر أغسطس صباح يوم الجمعة قبل قرار بنك اليابان، ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ولكنه يظل أعلى من الهدف عند 3.0% على أساس سنوي (كان سابقًا 3.3%) بينما من المتوقع أن يكون المعدل الأساسي ثابتاً عند 4.3% على أساس سنوي. وقد تزيد خطط تقديم المزيد من الإعانات الحكومية من خطر حدوث المزيد من مخاطر زيادة الضغط التضخمي وقد تجعل البنك المركزي الياباني في حالة تأهب لاتخاذ إجراءات.

وأظهر بنك اليابان نفسه الآن أمام تحد كبير قبيل اجتماع هذا الأسبوع. ون المرجح أن تعيد الأسواق المستثمرين في الين بقوة. ومع ذلك، فإن الميل المتشدد القوي مثل التلميح بأن رفع أسعار الفائدة أو إنهاء سياسة السيطرة على منحنى العائدات هي خيارات حقيقية في المستقبل القريب تقريباً، وهذا قد يضع عائدات سندات الحكومة اليابانية للعشر سنوات قريبة من السقف البالغ 1%، مما سيجبر على الأرجح البنك المركزي على شراء مزيد من السندات، وهو أحد الآثار السلبية لسياسة السيطرة على منحنى العائدات الحالية.

وتوقع التقرير الصادر عن «ساكسو بنك» أن تستمر مخاطر التضخم والركود البارزة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة في الضغط على اليورو والجنيه الإسترليني. إذا تحقق اختراق قوي أكثر أدناه 1.0635 في زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي، فإن الاهتمام سيتجه نحو 1.05. دعم قوي أيضاً لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي معرض للخطر.