شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 21-9-2023.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48.5 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 150.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، 161.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 20080 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 24219 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 8408 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5675 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5410 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 13.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.03%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 50.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.91%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.66%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 41.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.87%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 13.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.13%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 32.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.61%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 43 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 47.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.53%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.004 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.52%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 27.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.47%.