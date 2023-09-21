شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للطباعة».. 3 كيانات و1287 موظفاً وأصول بـ 774 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أظهرت البيانات المالية الرئيسية لشركة المتحدة للطباعة والنشر للسنة المنتهية في 2022، أن إجمالي الربح بلغ 164 مليون درهم، فيما تحول صافي الدخل إلى أرباح ب68 مليون درهم، مقابل خسائر في 2021، وبلغت الأصول 774 مليون درهم والإيرادات 576 مليون درهم، وصافي القيمة الدفترية 426 مليون درهم. ولدى الشركة 1287 موظفاً كما في 31 مارس/ آذار 2023. وحققت إيرادات الشركة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 37% بين 2020 و2022، وهامشاً بنسبة 21% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون، و12% من صافي الدخل خلال 2022. وقالت إن لديها ميزانية قوية، ولا توجد في ذمتها ديون خارجية.

وكان صافي دخل الشركة سجل خسائر في 2021 بنحو 33 مليون درهم، مقابل إيرادات قدرها 348 مليون درهم، وإجمالي ربح ب30 مليون درهم، والأصول 801 مليون درهم، بينما بلغ صافي القيمة الدفترية 419 مليون درهم.

دعا مجلس إدارة «أي دي سي» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة شخصياً، في المقر الرئيسي للشركة في مبنى شركة الرويال جروب، في أبوظبي، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد، في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس، الموافق 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

توضيح للمساهمين

وبحسب توضيح للمساهمين من «أي دي سي» التي استحوذت على «المتحدة»، في أول صفقة استحواذ SPAC، فقد تأسست المتحدة للطباعة والنشر في عام 2006 ومقرها أبوظبي، وتعمل في مجال الطباعة التجارية التقليدية والطباعة الأمنية، فيما تنوعت مؤخراً في قطاعات أعمال أخرى، مثل توصيل المنتجات للمحطات الأخيرة وتعبئتها.

وتمتلك شركة أبوظبي ADQ نسبة 100% من الأسهم كما في مارس/ آذار 2023، وفي سبتمبر/ أيلول 2022، تم نقل ملكية المجموعة بنسبة 100% من شركة أبوظبي للإعلام إلى شركة أبوظبي ADQ.

أربعة قطاعات

لدى المجموعة أربعة قطاعات أعمال تشارك في مسارات أعمال مختلفة، وبينما تلبي قطاعات الأعمال UPP وUSP الطباعة التجارية التقليدية والطباعة الأمنية على التوالي، فإن «توزيع» هي ذراع التوزيع للمجموعة، وتشارك في نشاط التوزيع والخدمات اللوجستية لتسليم المنتجات إلى USP وUPP وبعض العملاء من الأطراف الثلاثة UPI هي شريحة وتشارك في أعمال التعبئة والتغليف.

ويتمثل الهيكل القانوني لدى المجموعة في ثلاثة كيانات، هي: المتحدة للطباعة والنشر (مستودع) - شركة الشخص الواحد، ومؤسسة توزيع للتوزيع والخدمات اللوجستية، والمتحدة التعليمية للنشر - شركة الشخص الواحد.

المتحدة للطباعة والنشر (UPP)

يعمل قطاع UPP بشكل أساسي في المنتجات المطبوعة التجارية التقليدية، مثل الكتب المدرسية والصحف والمجلات والمنشورات، وما إلى ذلك. وساهم هذا القطاع بنسبة 40% من إجمالي الإيرادات للأعمال في السنة المالية 2022. إضافة إلى ذلك، تقدم UPP أيضاً خدمات الطباعة لجهات حكومية، إضافة إلى عملاء تجاريين بشكل طباعة مجلات وصحف وكتيبات ومنشورات ومطبوعات دعائية، وغيرها من المنتجات.

ولدى الشركة المتحدة 483 موظفاً كما في 31 مارس/ آذار 2023.

المتحدة للطباعة الأمنية

شركة المتحدة للطباعة الأمنية USP هو قسم الطباعة الأمنية في المجموعة، والذي يقوم بطباعة كل من البطاقات البلاستيكية الممكنة بالشريحة الآمنة (تشمل البطاقات المصرفية وبطاقات الهوية وبطاقات الاتصالات وبطاقات الشركات ورخص القيادة والطوابع الضريبية). وساهم هذا القطاع بنسبة 46% من إجمالي إيرادات الشركة في السنة المالية 2022. ولدى الشركة 200 موظف كما في 31 مارس 2023.

«توزيع»

«توزيع» (TWZ) هي ذراع التوزيع للمجموعة. ويتعامل هذا الجزء مع التوزيع والخدمات اللوجستية ل UPP وUSP ومنتجات الجهات الخارجية الأخرى وتشمل العروض خدمات التنفيذ والتوزيع والخدمات اللوجستية. ولدى قطاع التوزيع 543 موظفاً كما في 31 مارس 2023.

المتحدة لصناعات التغليف

المتحدة لصناعات التغليف (United Packaging Industries UPI) هو قطاع أعمال جديد يركز على منتجات التعبئة والتغليف، مثل طي الكرتون والأكواب الورقية والتعبئة المرنة والصناديق المموجة، وما إلى ذلك. وبدأ هذا القطاع مؤخراً بتحقيق إيرادات، نحو 500 ألف درهم في السنة المالية 2022، وكان عدد موظفيه 61 موظفاً حتى 31 مارس 2023

تعتبر المجموعة إحدى الشركات الرائدة في مجال الطباعة الآمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استثمرت ما يتجاوز 100 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، في بناء البنية التحتية اللازمة لخدمة احتياجات العملاء للطباعة الآمنة، بما في ذلك بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر وبطاقات الشركات والبطاقات المصرفية، وما إلى ذلك. ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد المجموعة من التحول نحو معرفات الأدوات الرقمية والأمنة من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات المالية.

مجموعة متطورة تكنولوجياً

تستخدم المجموعة أحدث التقنيات في بنيتها التحتية الشاملة لتوفير خدمات الطباعة الأمنية لتلبية احتياجات عملائها. وتتمتع المجموعة بالقدرات التقنية اللازمة لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الأمنية الصارمة لعقود الهوية الآمنة، ما يميز المجموعة عن المنافسين الآخرين.

عقود طويلة الأمد

تتمتع المجموعة بإيرادات مستقرة من خلال العقود طويلة الأجل والعلاقة مع العملاء الرئيسيين، مثل الهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يوفر رؤية عالية للإيرادات، وتوفر هذه العقود طويلة الأجل حقوقاً حصرية للطباعة والتوزيع للمجموعة.

آفاق نمو جذابة

حققت المجموعة نمواً كبيراً في قطاع الطباعة الأمنية مع عدد من العملاء البارزين، على سبيل المثال، من خلال عقود حصرية مع جهات حكومية داخل الدولة، والتوسع في دول خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المناقشات المستمرة مع العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعالمياً.

في حين أن 80% من إيرادات مجموعة UPP تأتي في الأغلب من العملاء في الإمارات العربية المتحدة في السنة المالية 2022، والمجموعة لديها قاعدة عملاء في أكثر من 40 دولة، وخلال السنوات الثلاث الماضية حصلت «المتحدة» على عقد لطباعة رخصة تسجيل المركبات ورخص القيادة في دولة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسجيل المركبات والهويات الوطنية، وتجري المجموعة مناقشات حول عقود إثبات هوية دولية أخرى وبطاقات آمنة وبطاقات إئتمان.

إطلاق شريحة جديدة

أطلقت المجموعة قطاعاً جديداً هو المتحدة لصناعات التغليف (UPI). وسيركز هذا الجزء على منتجات التعبئة والتغليف مثل الكرتون القابل للطي والأكواب الورقية والتعبئة المرنة والصناديق المموجة، وما إلى ذلك. وبهذا، فإن الأعمال في وضع جيد للنمو في التعبئة والاستفادة من خبرة الطباعة والعلاقات القائمة.

سعر الاستحواذ

وأعلنت شركة «أي دسي سي كوروبوريشن للإستحواذ»، أن سعر الاستحواذ على «المتحدة» يتمثل في قيام شركة «أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ» بإصدار 62.3 مليون سهم جديد بسعر 10 دراهم للسهم الواحد لكل سهم جديد، إلى شركة أبوظبي القابضة ADQ بقيمة إجمالية قدرها 623 مليون درهم، وبقيمة اسمية قدرها 2.5 درهم للسهم الواحد في رأس مال شركة «أي دي سي» (الأسهم الجديدة في «أي دسي سي»).

وأشارت الشركة في نشرة توضيحية لها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أنه وبعد إتمام الصفقة، ستتملك شركة أبوظبي القابضة ADQ ما نسبته 31.2% من رأس مال شركة «اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ».

2.5 درهم القيمة الاسمية

وأوضحت أنه سيكون كل سهم جديد في شركة «أي دي سي كوروبوريشن للاستحواذ» مدفوعاً بالكامل بقيمة اسمية قدرها 2.5 درهم، فيما ستقوم «أي دي سي» بتعديل نظامها الأساسي بعد إتمام الصفقة وستبقى مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعند إتمام الصفقة وفقاً لشروط اتفاقية شراء الأسهم التي ستبرم بين «أي دي سي كوروبوريشن للاستحواذ» وشركة أبوظبي القابضة ADQ (اتمام الصفقة)، ستقوم أبوظبي القابضة ADQ بنقل ملكيتها في شركة المتحدة للطباعة والنشر إلى شركة «أي دي سي».

وتنوي «أي دي سي» جمع مبلغ 734 مليون درهم من خلال إصدار 73.4 مليون سهم عادي من الفئة (أ) بقيمة أسمية 2.5 درهم للسهم الواحد في رأس مال الشركة (أسهم الفئة (أ) بسعر إصدار 10 دراهم لأسهم الفئة (أ)، أسهم الاستثمار الخاص في الأسهم العامة).

وستصدر أسهم الإستثمار الخاص في الأسهم العامة لمؤسسات استثمارية مؤهلة محددة وستستخدم العوائد لتوفير رأس المال للشركة للنظر في أي توسعات مستقبلية.