شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. «المركزي» يبقي الفائدة دون تغيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر البنك المركزي المصري في بيان أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس. وقال البنك إنه أبقى سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 20.25 في المئة، وعلى الإيداع لليلة واحدة عند 19.25 في المئة. كما أبقى البنك على سعر الائتمان والخصم عند 19.75 في المئة.

أرجع البنك قراره عدم تغيير أسعار الفائدة إلى أن «المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة جاءت متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023».

وأوضح البنك أن التضخم السنوي للحضر في مصر ارتفع إلى 37.4 في المئة في أغسطس/ آب الماضي من 36.5 في المئة في يوليو/ تموز. غير أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقبلة، تباطأ قليلاً لشهرين متتاليين، فسجل 40.7 في المئة في يوليو/ تموز و40.4 في المئة في أغسطس/ آب، مقارنة بـ41 في المئة في يونيو/ حزيران.

(رويترز)