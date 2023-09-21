شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر البنك المركزي المصري، في بيان، أنه أبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اليوم الخميس.

وقال البنك إنه أبقى سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 20.25%، وعلى الإيداع لليلة واحدة عند 19.25%.

سعر الفائدة

كان البنك المركزي المصري، أعلن في بيان 3 أغسطس الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس.

وذكر البيان أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.

ارتفاع معدل التضخم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوليو الماضي، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% سنويا خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 32.7% خلال الشهر السابق نتيجة ضغوط أسعار الغذاء خلال فترة عيد الأضحى مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي الموسمية في الصيف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات التضخم خلال يونيو تعكس ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات خلال الشهر بنسبة 66% سنويا.

ارتفاع أسعار المستهلك

على أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في مصر خلال الشهر قبل الماضي بنسبة 2.1% بعد ارتفاعها بنسبة 2.7% خلال الشهر السابق. وجاء الارتفاع الكبير في معدل التضخم خلال الشهور الأخيرة على خلفية قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه.