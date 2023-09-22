شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع وول ستريت وسط عمليات بيع واسعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت وول ستريت وسط عمليات بيع واسعة أمس الخميس، إذ انحسر إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب المخاوف من استمرار سياسة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لفترة أطول من المتوقع.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية بأكثر من 1%.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 370.46 نقطة، أو 1.08%، إلى 34070.42 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 72.2 نقطة، أو 1.64%، إلى 4330 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 245.14 نقطة، أو 1.82%، إلى 13223.99 نقطة.