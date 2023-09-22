شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": ورشة عمل حول تصميم الشخصيات ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل حول "تصميم الشخصيات ثلاثية الأبعاد" باستخدام برنامج ZBrush، وذلك يوم 25 سبتمبر بمقر المعهد في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم الورشة النحت الرقمي والتصميم الثلاثي الأبعاد، والمصطلحات الأساسية المتعلقة بالرسوم ثلاثية الأبعاد.

وتستهدف الورشة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عامًا من المبتدئين والشغوفين بالتعمق في النحت الرقمي وتعلُّم أساسيات تصميم شخصية ثلاثية الأبعاد باستخدام برنامج ZBrush وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى المشاركين إحضار عدة متطلبات، من أبرزها جهاز حاسب آلي محمول مُثبت عليه برنامج تصميم، وجهاز لوحي رقمي، وهاتف محمول.