شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات المعدنية والأسمدة وسائل قطاع الأعمال لزيادة الصادرات لـ 3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى‏زيادة صادرات الشركات التابعة ،وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة في هذه الشركة سواء استثمارات ذاتية أو بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ بهدف رفع القدرات الإنتاجية للشركات وزيادة الطاقة الإنتاجية ؛؛؛ ؛مما يوفر كافة احتياجات السوق المحلي ويساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات إلى خارج البلاد لاسيما في ظل الاستراتيجية الجديدة للدولة المصرية زيادة الصادرات ل100 مليار دولار خلال عامين.

‏وعلى الرغم من وجود بعض الصعوبات في توفير السيولة اللازمة للتطوير إلا أن هناك خطة مدروسة و تتركز على الصناعات المعدنية متمثلة في مصانع مصر للألمونيوم نجع حمادي ،ومصانع السبائك الحديدية في اسوان، بحيث يتم تدشين اكثر من مصنع للألمنيوم وتدشين اكثر من فرن للسبائك الحديدية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية ،وبالتالي الوصول بحجم الصادرات من هاتين الصناعتين قد يصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا .

‏الوسيلة الثانية التي تعتمد عليها الوزارة لمضاعفة الصادرات اكثر من مره هي مصانع الأسمدة سواء مصانع الأسمدة التابعة للشركات مباشرة مثل مصانع كيما بأسوان ، و النصر للأسمدة بالسويس وسماد طلخا شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية ، أو مصانع الشركات المشتركة والشركات العامة مثل حلوان للأسمدة وهي الشركة التي تمتلك فيها الشركة القابضة للصناعات المعدنية حصة كبيرة ، بالتالي يمكن أيضا الحصول على 1.5 مليار دولار من صناعة الأسمدة وبالتالي مضاعفة صادرات قطاع الأعمال العام لتتواكب مع خطة الدولة .