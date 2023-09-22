شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع متغلبة على مخاوف رفع الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ تغلبت المخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية، على القلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قد تؤثر سلبًا على الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا أو 0.2% إلى 93.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.3% إلى 89.86 دولار.

ويتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التحالف المعروف باسم أوبك بلس في تخفيضات الإنتاج.

مخاوف العرض وتباطؤ الطلب

قال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية: "ظل التداول متقلبًا وسط تباين تأثيرات مخاوف العرض التي عززها الحظر الروسي على صادرات الوقود، ومخاوف تباطؤ الطلب بسبب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأعلنت الحكومة الروسية أمس الخميس، حظرًا مؤقتًا وبأثر فوري على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا 4 دول سوفيتية سابقة، بهدف تحقيق استقرار في سوق الوقود المحلية.

وتسبب الحظر، الذي سيجبر مشتري الوقود الروسي على البحث عنه في أماكن أخرى، في ارتفاع العقود الآجلة لزيت التدفئة بنحو 5% أمس الخميس.

تثبيت أسعار الفائدة

أبقى بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء على أسعار الفائدة، لكنه تمسك بموقفه بشأن تشديد السياسة النقدية، وتوقع زيادة بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، فيما ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أوائل مارس. ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.