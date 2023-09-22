شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة ثالثة من مجلس إدارة «إشراق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة إشراق للاستثمار عن استقالة صالح هاشم سيد الهاشمي من عضوية مجلس إدارة الشركة، مشيرة إلى أن العضو المستقيل غير تنفيذي_ مستقل.

وأوضحت الشركة أن أسباب استقالة الهاشمي شخصية، ولإتاحة الفرصة لتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة.

يذكر أن هذه الاستقالة الثالثة في غضون أيام لأعضاء في مجلس إدارة الشركة.

وكانت إشراق قد أعلنت عن استقالة فريح سعيد هلال فريح القبيسي من عضوية مجلس إدارة الشركة، وقبله جاسم حسين أحمد آل علي، مشيرة إلى أن العضوين مستقلين غير تنفيذيين وأن أسباب الاستقالة شخصية.