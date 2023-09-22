شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك اليوم الجمعة في الأسواق حيث سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر 2537 جنيها وفيما يلي أسعار السبائك الذهب بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2537 جنيها بدون مصنعية سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6342 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12685 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25370 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50740 جنيه. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78900 جنيها

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