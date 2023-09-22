سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 22-9-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 22-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

عرض البنك الحكومي بنك القاهرة سعر الدولار اليوم أمام نظيره المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

أبقى ثاني أكبر المصارف في السوق بنك مصر على سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية داخل البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع

عرض بنك التعمير والإسكان سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية داخل موقع بنك التنمية الصناعية الإلكتروني 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري على موقع بنك المصرف المتحد الإلكتروني عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

كما أبقى بنك بلوم سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري على موقع ميد بنك 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع،

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر ببنك قناة السويس إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار اليوم أمام نظيره في السوق المصرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.