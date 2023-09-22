شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتراجع ​​مع تمسك «بنك اليابان» بسياسته النقدية والدولار يرتفع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الين، الجمعة، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير، فيما ظل الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة.

وهبطت العملة اليابانية بما يقارب 0.4% مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، على الرغم من تصريح محافظ البنك كازو أويدا، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن بنك اليابان قد يكون لديه بيانات كافية قبل نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكن إنهاء معدلات الفائدة السلبية.

وهوى الين إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وارتفع الدولار أمام سلة من العملات 0.11% إلى 105.51، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 105.74.

وتراجع اليورو 0.13% إلى 1.0649 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار في الجلسة السابقة. كما هبط الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.22765 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر تقريباً عند 1.22305 دولار أمس الخميس، بعد أن أوقف بنك إنجلترا سلسلة طويلة من زيادات أسعار الفائدة.

وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية، الجمعة، وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، ما يعني أن المركزي الياباني ليس في عجلة من أمره للخروج من سياسته التحفيزية. (رويترز)