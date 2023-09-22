شكرا لقرائتكم خبر عن «ألِف» تبدأ تنفيذ مشروع «حيّان» بـ 3.5 مليار درهم في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «ألِف» عن بدء أعمال البناء في مشروعها «حيّان»، الذي يشمل 1882 وحدة سكنية، تتألّف من قصور وفلل وتاون هاوس، موزعة على أربع مناطق مختلفة، مصممة جميعاً بدقة لتلبية الاحتياجات والرغبات المتنوعة لقاطنيها. في قلب «حيّان» تقع أكبر بحيرة للسباحة في الشارقة، ويضم أراضي مخصصة لزراعة المأكولات العضوية، وهو أكبر مجتمع وأكثر المشاريع خضاراً في الشارقة.

سيشكّل «حيّان»، الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار درهم ويمتد على مساحة 8.7 مليون قدم مربع، منارةً ووجهةً للمعيشة براحة ورفاهية وبمعايير عالمية تهدف لحماية صحة المجتمع.

وقالت مجموعة «ألِف»: «يسعدنا أن نُعلن عن بدء أعمال البناء في مشروع ’حيّان’ رسمياً، والذي يجسِد طموحات إمارة الشارقة التنموية، ويعكس رؤية الدولة للحاضر والمستقبل، وما تملكه من قدرات استثمارية واقتصادية ضخمة». وأضافت، «يمثل المشروع علامة فارقة في رحلة مجموعة ألِف العقارية لتحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس. ويعكس التزامنا الثابت للارتقاء بالمشهد الاستثماري في الشارقة، وإنشاء عقارات من الدرجة الأولى، مبنية وفقاً للمعايير العالمية».

داخل هذه البيئة الخصبة، يمكن للمقيمين الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الخارجية، بما في ذلك ملاعب كرة القدم والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة، وصالة ألعاب رياضية حديثة، ومسار بطول 6 كيلومترات لعشاق الجري وركوب الدراجات. سيحتوي المجتمع على متاجر ومطاعم راقية وحضانة ونادي مذهل يطل على بحيرة حيّان.