شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات البنوك المركزية تضغط على الأسهم الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وتتجه لإنهاء أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية على انخفاض، وذلك في الوقت الذي تخلص فيه تقييمات المستثمرين إلى احتمالات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت.

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بعد أن أنهى الجلسة السابقة متراجعاً بأكثر من 1%؛ إذ حذا بنك إنجلترا حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وثبت أسعار الفائدة، لكنه عبر عن اعتقاده بأن مهمته لم تنته بعد.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.3%، وهبطت أسهم الشركات العقارية 1.1%، وتراجعت أسهم البنوك 0.4%.

وهبطت أسهم ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر، 1% تقريباً، مع اقتراب شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت والنقابة، التي تمثل عمال الشركات الأمريكية بنظام الأجر بالساعة، من الموعد النهائي للوصول إلى اتفاقات جديدة بشأن العمالة قبل أن يتوسع الإضراب الحالي ليشمل المزيد من المصانع.

وقال معهد الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما 0.5% في الربع الثاني من العام، وعدل تقديراته لشهر يوليو/تموز بالرفع من نمو 0.4%. (رويترز)