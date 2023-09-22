شكرا لقرائتكم خبر عن «مصدر» تخطط لإصدار ثان ضمن برنامج سندات خضراء بـ 3 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة «مصدر» لجمع ما يصل إلى مليار دولار من خلال طرحها الثاني للسندات الخضراء، بعد اصدار أول بقيمة 750 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.

وقال نيال هانيجان، المدير المالي للشركة، في مقابلة يوم الأربعاء في نيويورك، إن الشركة ستصدر على الأرجح المزيد من السندات الخضراء خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، وربما يكون ذلك في الولايات المتحدة.

وصرح بأن الإصدار المرتقب يأتي في إطار خطة الشركة لجمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن حجم الصفقات المستقبلية سيعتمد بالنهاية على مجموعة المشاريع التي تحتاج الشركة إلى تمويلها ومدى قدرتها على الاقتراض بالنظر إلى تصنيفها الائتماني.

وذكر التصنيف الائتماني A2 الذي حصلت عليه من وكالة «موديز»، وA بلس الذي تلقته من وكالة «فيتش».

وكانت «مصدر» قد شهدت طلباً من المستثمرين تجاوز 4.2 مليار دولار في أول بيع لسنداتها الخضراء في يوليو الماضي.

وقال هانيجان إن المستثمرين أبدوا اهتماماً بطرح سندات «مصدر» لأنه تم إصدارها وفقاً لإطار عمل الشركة، وسيتم استخدام عائداته لتمويل مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات. (بلومبيرغ)