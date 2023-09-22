شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مليار مشاهدة للفيديوهات القصيرة على «يوتيوب» يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وصل عدد مشاهدات الفيديوهات القصيرة «يوتيوب شورتس» إلى أكثر من 70 مليار مشاهدة يومية على مستوى العالم منذ إطلاقها في عام 2020، كما وصل عدد المستخدمين إلى قرابة ملياري مستخدم تم تسجيل دخولهم بشكل شهري.

وكشفت «يوتيوب» عن مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى دعم الفنانين وصناع المحتوى حول العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنشاء المحتوى ومشاركته بطرق جديدة ومبدعة. تسهم هذه الأدوات التي تمّ الإعلان عنها ضمن فعالية «Made on YouTube» في التشجيع على تقديم أعمال إبداعية جديدة، وإمكانية وصول صناع المحتوى إلى عدد أكبر من المشاهدين.

ومن خلال عرض الإمكانات اللامحدودة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي للمبدعين والفنانين وفي مجال الإنتاج الإبداعي، تشمل الإعلانات الرئيسية اليوم ما يلي:

تسعى «يوتيوب» لإطلاق «Dream Screen» بالنسخة التجريبية لمساعدة صناع المحتوى على إطلاق العنان للتعبير الإبداعي في الفيديوهات القصيرة «Shorts» من خلال إضافة خلفيات إلى الفيديوهات، أو صور يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة بعض الأفكار البسيطة.

كما أطلقت Aloud، وهي أداة دبلجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي سيتم إطلاقها على «يوتيوب» بهدف تمكين صناع المحتوى من الوصول بسهولة إلى مشاهدين ناطقين بلغات غير لغتهم الأساسية. سيتم إطلاق هذه الميزة في عام 2024، وستكون الأداة متاحة لعدد محدود من صناع المحتوى لتجربة الأداة باللغة الإنجليزية في البداية.

وفي العام المقبل سيتم الإعلان عن «استوديو يوتيوب» الذي سيعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج أفكار مبتكرة للفيديوهات وصياغة خطط مبدئية للنصوص، حيث ستكون الاقتراحات المقدمة مخصصة لكل قناة وفقاً لمحتواها، والجمهور الذي يتابعها.

وقد تم اختبار وتجربة النسخ الأولى من الأدوات المتوفرة على استوديو يوتيوب، حيث عبّر 70% من المشاركين وفقاً للاستطلاع عن مدى فعالية هذه الأدوات ومساعدتها على تطوير وتجربة الأفكار.

وتعليقاً على الأدوات الجديدة، قال طارق أمين، رئيس «يوتيوب» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن ملتزمون بدعم صناع المحتوى في المنطقة للنجاح على YouTube عبر تنمية إبداعاتهم وإيصالها إلى مستويات جديدة من خلال هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي صمّمت وفقاً لاحتياجات صناع المحتوى واهتماماتهم».

كما علق نيل موهان، الرئيس التنفيذي لدى «يوتيوب»: «نريد في المنصة أن نجعل صناعة المحتوى أسهل لدى الجميع. وبناءً على رحلتنا الطويلة في الابتكار وفي مجال الذكاء الاصطناعي، نؤمن بأن الأدوات الجديدة ستمكّن صناع المحتوى من تجاوز حدود التعبير الإبداعي وتخطي بعض التحديات. إنّ ما نعلن عنه اليوم هو جزء من التزامنا المستمر في وضع القوة الإبداعية في أيدي مليارات الأشخاص. هذه هي بداية حقبة جديدة من الإبداع، ونحن متشوقون لمتابعة ما سيفعله صناع المحتوى والفنانون في المستقبل القريب».