شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| طوابير «آيفون».. طقس «أبل» السنوي من الصين إلى أمريكا مروراً بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد و(وكالات)

مجدداً وكطقس سنوي، توافد الآلاف على متاجر «أبل» الرئيسية حول العالم، يوم الجمعة، وهو موعد تسليم هواتف «آيفون» الجديدة، للذين حجزوا للحصول على «آيفون 15». حمى «آيفون» تتجدد في كل عام من الصين إلى أمريكا مروراً بالإمارات والهند وأوروبا وبقية دول العالم.

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وفي المتجر الرئيسي في الصين والذي يقع وسط العاصمة بكين، اصطف الآلاف صباح الجمعة، للحصول على أحدث هاتف «آيفون»، على الرغم من مخاوف السوق من أن الحماس القومي من شأنه أن يضعف مبيعات الشركة الأمريكية في الصين.

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من جهتها، قالت «جيه دي» إنه اعتباراً من الساعة 10 صباحاً بتوقيت بكين، ارتفعت مبيعات «iPhone 15» عبر تطبيق Dada للتوصيل خلال ساعة واحدة بنسبة 253% مقارنة بمبيعات «iPhone 14» العام الماضي.

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وفي الدقائق العشر الأولى بعد بدء عمليات التسليم في الساعة الثامنة صباحاً، قالت الشركة إن 25 ألف هاتف كانت في طريقها إلى العملاء. وقالت «دادا» هذا العام إنها تعمل مع 4600 من بائعي التجزئة المعتمدين لشركة «أبل» في الصين - ارتفاعاً من 500 في عام 2020.

وبدأت «أبل» في تسليم iPhone 15 يوم الجمعة، في 40 مدينة حول العالم، بعد بدء الطلبات المسبقة في 15 سبتمبر/أيلول. ويأتي إصدار هذا العام في الوقت الذي يواجه فيه عملاق الهواتف الذكية رياحاً اقتصادية وسياسية معاكسة في ثالث أكبر سوق له، الصين.

وفي مومباي، لم يكن الوضع مختلفاً كثيراً، وإن كانت الطوابير ليست بالأمر المعتاد أمام متاجر «أبل» الجديدة هناك، وبدأ تهافت الزوار لشراء الهاتف الذكي في متاجر «أبل» في العاصمة الأعمال الهندية.

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الإمارات

وفي دبي، حصل الشاب الهندي سيد فواس من ولاية كيرلا على أول نسختين من هاتف «آيفون 15» من متجر شركة «أبل» في «دبي مول» ضمن آلاف توافدوا من مساء يوم الخميس على متاجر الشركة في كل من «مول الإمارات» و«دبي مول» لاستلام الهاتف الجديد.

وبات الآلاف أمام متاجر «أبل» في «دبي مول» و«مول الإمارات» لتسلم الهاتف الجديد صباح الجمعة، وسط جهود كبيرة من إدارة مركزي التسوق وشركة «أبل» لتنظيم عملية التسليم حسب أولوية الحجز وتوافر المعروض للشراء من المتاجر

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وجاءت دولة الإمارات ضمن أوائل دول العالم في توفير هاتف «آيفون» بمتاجر الشركة في الدولة، في كل من «دبي ومول» و«مول الإمارات» في دبي و«الغاليريا مول» في أبوظبي، والذي شهد بدوره تهافت المشترين بالمئات في اليوم الأول لتسليم الهواتف.

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زخم النمو

وتسعى «أبل» من خلال «آيفون 15» لاستعادة زخم النمو في المبيعات، وسط منافسة قوية في سوق الهواتف العالمي، لاسيما من «سامسونغ» و«هواوي» والعلامات الصينية الأخرى.

من جانبها أعلنت شركتا «اتصالات من إي آند» و«دو» عن بيع هاتف «آيفون 15» عبر مواقعها الإلكترونية أو الفروع المنتشرة في الدولة بنظام الدفع الفوري أو بالتقسيط على دفعات.

كذلك، أعلنت العديد من متاجر الإلكترونيات في الإمارات ومواقع التجارة الإلكترونية عن توافر الهاتف الجديد، لكن بكميات محدودة لحين توفير أبل الهاتف بكميات أكبر.

وحظي الشاب الهندي من ولاية كيرلا سيد فواس، بأول نسختين من هاتف «آيفون 15» من متجر أبل في «دبي مول»، وذلك بعدما بات ليلته بين الآلاف من عشاق «آيفون» ممن توافدوا منذ عصر الخميس، على متاجر الشركة في المركز الرئيسي لتوزيع وبيع هواتف «أبل» في المنطقة في «دبي مول».