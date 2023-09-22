شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسجل 1744 مبايعة عقارية بـ 5.3 مليار درهم في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1744 مبايعة بقيمة 5.3 مليار درهم، منها 289 مبايعة للأراضي بقيمة 2.11 مليار درهم و1455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.19 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، وأخرى بالمنطقة نفسها بقيمة 77.69 مليون درهم، ثم مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة المنارة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 422.26 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 79.2 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 133.48 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 130.63 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 238.88 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 110 مبايعات بقيمة 290.46 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.28 مليار درهم، منها 113 رهن أراضٍ بقيمة 1.03 مليار درهم و507 رهون فلل وشقق بقيمة 1.25 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 385.95 مليون درهم، وأخرى في منطقة الصفوح الأولى بقيمة 163.46 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 147 هبة بقيمة 500.58 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 39.04 مليون درهم.

التصرفات اليومية

هذا، وبلغت التصرفات العقارية في دبي، الجمعة، أكثر من 910 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 236 مبايعة بقيمة 615.21 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 241.24 مليون درهم و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 373.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.19 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 26.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، ثم مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 60.76 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5.76 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 43.43 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 12.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 7.47 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 37.68 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.98 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 277.23 مليون درهم، منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 150.38 مليون درهم و87 رهن فلل وشقق بقيمة 126.85 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 118.84 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19.09 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 18.26 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 7.77 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3.51 مليون درهم.