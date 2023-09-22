شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «إنستاكارت» تقفز 12% بأول ظهور لها في «ناسداك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم شركة توصيل البقالة الأمريكية «إنستاكارت» بنسبة 12%، الثلاثاء، في أول ظهور لها في بورصة «ناسداك» بعد الاكتتاب العام الأولي.

وبداية ارتفع السهم بنسبة 40% ليفتتح التداول عند 42 دولاراً، لكنه أغلق عند 33.70 دولار، حيث حقق المستثمرون مكاسبهم الأولية.

وتم الاكتتاب في وقت متأخر من يوم الاثنين بسعر 30 دولاراً للسهم، بقيمة للشركة بنحو 10 مليارات دولار على أساس مخفف بالكامل؛ وهو انخفاض عن تقييم السوق الخاص البالغ 39 مليار دولار في ذروة جائحة «كوفيد» في أوائل عام 2021. وبإغلاق الثلاثاء بلغت قيمة الشركة ما يزيد قليلاً على 11 مليار دولار.

«إنستاكارت» هي أول شركة بارزة مدعومة بالمشاريع في الولايات المتحدة يتم طرحها للاكتتاب العام منذ ديسمبر 2021، ويتم تتبع أدائها عن كثب من قبل الشركات الاستثمارية والشركات الناشئة التي كانت بانتظار عودة رغبة المستثمرين في المخاطرة.

وتأسست في عام 2012، وتقوم بتسليم البقالة من عدة محال لتجارة التجزئة بالولايات المتحدة، مثل كوستكو وكروجر، واضطرت إلى خفض سعر سهمها بشكل كبير لجعله جاذباً للمستثمرين في السوق العامة.

وجلب طرح أسهمها أكثر من 420 مليون دولار نقداً، مضافاً إلى ما يقرب من ملياري دولار نقداً وما في حكم النقد، لدى الشركة في ميزانيتها العمومية اعتباراً من نهاية يونيو.