شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا باليوم الوطني.. لولو وأريال (P&G) تحطمان رقمًا قياسيًا بموسوعة جينيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلسلة لولو هايبرماركت، أسرع سلسلة تجزئة نموًا في المملكة (33 هايبرماركت)، وإسماعيل أبو داود وبروكتر آند جامبل ليمتد (بي آند جي)، الشركة المصنعة لمنتجات العلامة التجارية مثل بامبرز، تايد، اريال وهيربال إيسنسز، اشتركوا للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93 بكسر رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس

بالشراكة مع اريال (بي اند جي) السعودية، قامت لولو بتشكيل أكبر رقم في العالم باستخدام 16.494 عبوة اريال في شكل الرقم 93 وحققت لقب جينيس العالمية بعنوان "أكبر رقم من المنتجات المعلبة".

وذلك في استاد الأول بارك، الرياض، المملكة العربية السعودية في 19 سبتمبر 2023. وحضر الحدث أحد أكبر الشخصيات المشهورة في السعودية، الإعلامي القدير يوسف الجراح.

عمل فريق لولو واريال (بي اند جي) السعودية على تصميم وخطة لوجستية لبناء تكوين عبوات مسحوق الغسيل اريال البالغ عددها 16.494 حزمة، وشارك موظفو لولو و(بي اند جي) في الحدث. بحضور ممثلي جينيس العالمية لمصادقة المحاولة وتسليم الشهادة.

مشاركة مجتمعية فعالة

وبمناسبة دور الهايبرماركت في المملكة العربية السعودية، قررت لولو هايبرماركت التعاون مع جمعية البر الخيرية من خلال التبرع بـ 6.000 عبوة من العرض للعائلات المحتاجة.

حيث أن ذلك سيكون جزءًا من جهود لولو في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والبيئة والحوكمة (ESG). ومن بين الحزم المتبقية، سيحصل أكثر 10.000 عميل يقومون بالتسوق في فروع لولو في الرياض في اليوم الوطني السعودي (23 سبتمبر) عليها مجانًا بنظام "الأولوية لأول من يأتي".

إنجاز يُظهر تقدم المملكة

قال السيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لأسواق لولو السعودية "نحن متحمسون لكسر رقم قياسي في موسوعة جينيس العالمية، وإهداء هذا النجاح للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93".

وأضاف: "إنه عمل يظهر تقدم المملكة ودور لولو في ذلك. العلامة التجارية الرائدة في مجال المنظفات، اريال، المنتجة من قبل شريك مشروعنا (بي اند جي)، تُصنع في المملكة العربية السعودية وتعكس، مثل لولو، تطور صناعة الأعمال والصناعة في المملكة العربية السعودية الحديثة. لقد دمجنا أيضًا مبادرتنا الخيرية والبيئية ومسؤوليتنا الاجتماعية للشركات في هذا الحدث، مما يسمح لنا بالتواصل مع الأسر المحتاجة وكذلك عملائنا الأعزاء".

تعاون متعدد الجنسيات

أعرب السيد تركي بن معمر، مدير العلاقات الحكومية وسياسات الشركات في بي اند جي في المملكة العربية السعودية، عن سعادة الشركة متعددة الجنسيات للتعاون مع لولو في هذا الحدث التاريخي: "في (بي اند جي)، نحن ملتزمون بالمساهمة في خلق عالم أفضل للأجيال القادمة من خلال تنفيذ مبادرات عبر علاماتنا التجارية وعملياتنا تساهم في المجتمعات التي نعمل فيها. التعاون الطويل الأمد مع لولو يقدم لكلا الشركتين فرصة لإظهار قوة العلامات التجارية في تحقيق التغيير الإيجابي. هذا الجهد المبتكر للاحتفال باليوم الوطني السعودي بلقب جينيس العالمية سيجذب بالتأكيد قلوب الجمهور وسيخدم أيضًا القضية النبيلة للأعمال الخيرية. نتطلع إلى بناء هذا التحالف من خلال مبادرات مستقبلية مع شركاء موثوقين ومتفهمين."

أثنى السيد فهد النشوان، نائب الأمين العام - جمعية البر، على هذا المشروع وقال ":الصدقة من أركان الإسلام وفي مناسبة سعيدة كاليوم الوطني، ما أفضل من المشاركة في هذه الأحداث، حيث يتم خدمة الأسر المحتاجة؟ نشكر لولو هايبرماركت وبي اند جي على تقديمهما بهذه الطريقة الإبداعية".

قال ضيف الشرف، الإعلامي القدير يوسف الجراح: "أنا سعيد جدًا بتواجدي بهذا اليوم المميز للاحتفال بيوم الوطن 93 وأن اشارك إخواني في لولو هايبر ماركت واريال لتحقيق أكبر رقم في العالم، ونبارك لهم حصولهم على شهادة جينيس".

في 19 سبتمبر، تم تدشين العمل بحضور إدارة لولو بقيادة السيد شهيم محمد، مدير لولو في السعودية، وفريق بي اند جي يقيادة السيد تركي بن معمر، مدير العلاقات الحكومية وسياسات الشركات في بي اند جي.