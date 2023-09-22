شكرا لقرائتكم خبر عن الصين والكويت توقعان اتفاقات للطاقة المتجددة والبنية التحتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تلفزيون الصين المركزي، الجمعة: «إن الصين والكويت وقّعتا اتفاقات ثنائية للتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإنشاءات البنية التحتية والحوكمة البيئية».

ونقلت الشبكة عن الرئيس شي جين بينغ قوله خلال اجتماعه مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح: «إن الصين مستعدة للعمل مع الكويت لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بشكل أكبر».

وأضافت أن البلدين وقعا أيضاً خطة للتعاون الثنائي في الفترة من 2024 إلى 2028. (رويترز)