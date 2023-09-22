شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تلجأ إلى الإعلانات على «برايم فيديو» لزيادة إيراداتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أمازون» إنها ستقدم إعلانات محدودة لخدمة بث الفيديو «برايم فيديو» في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا أوائل العام المقبل، حيث تسعى إلى زيادة الاستثمار في المحتوى.

وقالت الشركة في بيان الجمعة: «إن برايم سيتضمن أيضاً خياراً خالياً من الإعلانات مقابل 2.99 دولار إضافية شهرياً في الولايات المتحدة، بينما سيتم نشر الأسعار في البلدان الأخرى لاحقاً».

وتحذو «أمازون» حذو عروض البث الأخرى، بما في ذلك شركة «نتفليكس» وشركة «والت ديزني»، اللتان رفعتا أسعار الاشتراك. ومع تزايد تكاليف الإنتاج واشتداد المنافسة بين عدد كبير من المنصات، اضطر العديد من مقدمي خدمات البث المباشر إلى اللجوء إلى الإعلانات، على الأقل كخيار، للمساعدة في زيادة الإيرادات.

وكان أحد المطالب التي قدمتها نقابة الكتاب الأمريكية في مواجهتها العمالية التي استمرت لعدة أشهر مع استوديوهات هوليوود الكبرى هو الحصول على مدفوعات إضافية مقابل نجاح البرامج التلفزيونية على خدمات البث المباشر.

وقالت «أمازون»: «إنها تهدف إلى الحصول على عدد أقل من الإعلانات، مقارنة بالتلفزيون ومقدمي خدمات البث الآخرين». وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشارك فيه أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم، في برنامج لخفض التكاليف على مستوى الشركة.

واستثمرت أمازون بشكل كبير في البث المباشر، والذي تعتبره وسيلة لزيادة قيمة خدمة الاشتراك «برايم» وجذب عملاء جدد. وفي العام الماضي، اشترت شركة «إم جي إم» استوديو أفلام هوليوود مقابل 8.5 مليار دولار لتوسيع مكتبتها، وأنفقت ما يقدر بمليار دولار على سلسلة «لورد أوف ذا رينجز» التي تم بثها العام الماضي.

وستظهر الإعلانات في أسواق أخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك وأستراليا، في وقت لاحق من العام، وفقاً للبيان. وتبلغ تكلفة «أمازون برايم» 139 دولاراً سنوياً أو 15 دولاراً شهرياً في الولايات المتحدة. (بلومبيرغ)