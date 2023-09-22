شكرا لقرائتكم خبر عن «سيليكت جروب» ترسي عقد تنفيذ «بيناسولا فور» بمليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «سيليكت جروب» ترسية عقد بناء بقيمة مشروع «بيناسولا فور» ضمن منطقة «ذا بلازا» في «الخليج التجاري» بدبي على شركة «البسطي والمختا» للمقاولات بقيمة مليار درهم.

تم الانتهاء بنجاح من الأنشطة التمهيدية لعملية تهيئة موقع البناء الذي تبلغ مساحته 320 ألف قدم مربعة، وتشمل أعمال الحفر والدعم التقني وتركيب الأساسات، وذلك لبدء مرحلة البناء الأولية من قبل شركة «البسطي والمختا» للمقاولات.

ويشمل العقد كافة مراحل البناء الخاصة بتطوير مشروع «بيناسولا فور» والانتهاء منها، الأمر الذي يمثل مرحلة محورية في عالم التطوير العقاري في سوق دبي. ومع التقدم المحرز الذي يشهده المشروع على يد المطور العقاري والوصول إلى المراحل النهائية، يقترب الوقت لإزاحة الستار عن مشروع «بيناسولا كوميونيتي» على الواجهة البحرية في «الخليج التجاري».