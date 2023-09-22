شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة «شراع» تنال «جائزة المرأة العربية» في ريادة الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

فازت نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لـ «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، بـ «جائزة المرأة العربية 2023» في فئة «ريادة الأعمال»، تقديراً لجهودها في تعزيز ريادة الأعمال في المنطقة العربية، وفتح الأفق أمام المبتكرين وأصحاب المشاريع السباقة ليؤسسوا أعمالهم ويوسعوا حضورهم في سوق الأعمال.

وتسلمت الجائزة، خلال الحفل الذي نظمته مجلة «أريبيان بزنس» بدبي، تكريماً للنساء المتميزات اللواتي قدمن إسهامات كبيرة في مختلف المجالات، والاحتفاء بتجاربهن في إحداث أثر ملموس في واقع بلدانهن ومجتمعاتهن.

ونجحت نجلاء المدفع خلال مسيرتها المهنية في الارتقاء باستراتيجية «شراع»، وتمكين رائدات ورواد الأعمال الطموحين في الإمارات والمنطقة العربية والعالم. فمن خلال مجموعة متكاملة من المبادرات، برز دور المركز حاضنةً تثري منظومة ريادة الأعمال وتساعدها على الازدهار، وتدعم مؤسسي الشركات، وتمدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.

وقالت نجلاء المدفع: «يقال إن كل حلم كبير يبدأ بإنسان حالم يستلهم النجاح من الشخصيات العظيمة، ويشرفني أن أهدي فوزي بهذه الجائزة لشخصيتين عظيمتين، مهدت رؤاهما لنا الطريق، خلال هذه الرحلة الفريدة: صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أسهمت رؤيته الحكيمة بالارتقاء بالشارقة المدينة والإمارة لتكونا منارتين عالميتين للتقدم والتطور، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال، التي كرست جل جهودها لإثراء الجيل القادم من صناع التغيير».

وأضافت: «لقد جسّد فريق عمل «شراع» جوهر هذه الرؤية، وأشكر جهودهم وإيمانهم بأن كل فكرة تحقق هدفاً، وكل تحدٍ يتحول إلى فرصة، وكل حلم يجد طريقه إلى التحقق على أرض الواقع، وخير نموذج على ذلك رواد ورائدات الأعمال، الذين تشرفت بالعمل معهم، وأقول لهم: إصراركم وعزيمتكم تحفزنا على تحقيق الإنجازات وتعزيز استراتيجيتنا، ومشاريعكم وشركاتكم تعكس الرؤية التي ترشدنا في (شراع)، وتؤكد أن الجهود المشتركة تفضي إلى آفاق أوسع وأرحب».