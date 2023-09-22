شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق محمد الجدعان وزير المالية على إضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.

وهي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

ونشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" أن التعديلات تضمنت أن تضاف الفقرتان الفرعيتان (4) و(5) إلى البند (رابعاً)، وتكون وفق النص الآتي:

(4) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

(5) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.

تعديل تعريف «أنشطة التمويل»

كذلك تضمنت أن يُعدل تعريف «أنشطة التمويل» الوارد في البند (أولاً)، ويكون وفق النص الآتي:

أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية.

القوائم المالية المدققة

أشار أيضا إلى تعديل الفقرة (1) من البند (سادساً) وتكون وفق النص الآتي:

(1) تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من البند (رابعاً) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.