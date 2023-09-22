شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر دبي وارتفاع طفيف بمؤشر "أبو ظبي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط مؤشر دبي في ختام تعاملات اليوم الجمعة مع اتجاه المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة، في حين أنهى المؤشر في أبو ظبي اليوم على ارتفاع طفيف.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3% بعد أن سجل أعلى مستوى في 8 سنوات أمس الخميس، متأثرًا بهبوط سهم إعمار العقارية وبنك المشرق الإسلامي 2.9% و6.1% على الترتيب.

ومع ذلك، سجل المؤشر أعلى مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من شهرين، إذ ارتفع 3.1%، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

أداء قوي لأسهم دبي

قال جورج بافيل المدير العام في كابيكس دوت كوم ميدل إيست، إن سوق الأسهم في دبي شهدت أداء قويًا هذا الأسبوع بفضل المعنويات الإيجابية والمكاسب القوية في قطاعي البنوك والعقارات.

وفي الوقت نفسه صعد المؤشر في أبو ظبي 0.04% مع ارتفاع سهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة 2.8%.

ومن بين المكاسب قفز سهم الياه سات للاتصالات الفضائية المدعومة من مبادلة 1.9% بعد أن حصلت الشركة على عقد بقيمة 5.1 مليار دولار لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتفويض للخدمات المدارة من حكومة الإمارات.