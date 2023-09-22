شكرا لقرائتكم خبر عن موسم اليوم الوطني.. تخفيضات بـ37 مليون منتج في 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة إصدار أكثر من 4.700 ترخيص للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، في جميع مناطق المملكة لموسم اليوم الوطني، خلال 4 أيام من بداية موسم التخفيضات الذي يمتد حتى نهاية سبتمبر 2023.

وبينت "التجارة"، في بيان، اليوم الجمعة، أنها أصدرت 2.241 ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية، و436 ترخيص تخفيضات للمتاجر الإلكترونية، و2.040 ترخيص للعروض الترويجية في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.

تخفيضات اليوم الوطني

تضمنت تراخيص التخفيضات أكثر من 37 مليون منتج، شملت مختلف السلع والمنتجات، من أبرزها: المواد الغذائية، الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، العطورات، الهواتف الذكية، الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال.

وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً، تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة.