شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب بيانات اقتصادية.. وول ستريت تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، بعدما أثرت المخاوف من أسعار الفائدة على الأسهم في الجلسة الماضية، بينما ترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من صناع السياسات لمحاولة استنباط الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 6.66 نقطة أو 0.02% عند الفتح إلى 34077.08 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 11.74 نقطة أو 0.27% إلى 4341.74 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 63.19 نقطة أو 0.48% إلى 13287.17 نقطة عند الفتح.