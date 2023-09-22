انخفاض أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 202.91 ريال

انخفضت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (202.91) ريال، مقارنة مع نحو (203.68) بإغلاق أمس الخميس.