شكرا لقرائتكم خبر عن جني أرباح سريع بجلسة نهاية الأسبوع.. و«الإمارات دبي الوطني» يتمسّك بمكاسبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تباين إغلاق مؤشرات الأسهم في آخر جلسات الأسبوع وسط عمليات جني أرباح جزئية في قطاع العقار لاسيما «إعمارالعقارية» و«الدار».

سوق دبي المالي تراجع 0.26% في ختام تداولات جلسة نهاية الأسبوع عند 4168.55 نقطة، وفيما تلقى المؤشر دعماً من ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.7% إلى 5.9 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 0.2% إلى 18.15 درهم، ضغط «إعمار العقارية» بتراجعه 2.8% إلى 7.74 درهم.

وارتفع «إعمار للتطوير» 0.4% إلى 7.1 درهم و«دبي للاستثمار» 1.6% إلى 2.5 درهم، و«ديار» 1.17% إلى 0.69 درهم. كما ارتفع «تبريد» 1.12% إلى 3.6 درهم. بالمقابل، تراجع «أرامكس» 0.9% إلى 2.17 درهم، و«الخليج للملاحة» 0.1% إلى 7.18 درهم.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.03% في ختام تداولات جلسة نهاية الأسبوع عند 9849.41 نقطة، وفي ختام الجلسة، كان سهم «أبوظبي الأول» مستقراً من دون تغيير عند 13.56 درهم، بينما صعد «طاقة» 2.84% إلى 3.62 درهم، فيما سجل تراجع «العالمية القابضة» 0.25% إلى 405 دراهم، و«ألفا ظبي» 0.1% إلى 20.46 درهم، و«ملتيبلاي» 0.74% إلى 4 دراهم، و«الدار» 1.02% عند 5.81 درهم.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في ختام التداولات «الشارقة للأسمنت» الذي صعد 8.17% إلى 0.64 درهم، و«أي دي سي» 6.17% إلى 13.42 درهم، و«بالمز» 3.23% إلى 12.8 درهم.