شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «I2U2» تطلق موقعها الإلكتروني لجذب الاستثمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مجموعة «آي تو يو تو» I2U2، والتي تضم دولة الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة، موقعها الإلكتروني، بهدف جذب مشاريع استثمارية جديدة تحت مظلة المجموعة، وتمكين مجتمع الأعمال والمستثمرين من اقتراح مشاريعهم عبر الموقع الجديد.

جاء هذا الإطلاق، خلال اجتماع كبار مسؤولي المجموعة، الذي عقد على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ترأس جانب دولة الإمارات في الاجتماع أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

وتركز المجموعة على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات، وأهمها الأمن الغذائي والمائي والطاقة، والفضاء والنقل والصحة والتكنولوجيا، حيث يقود تنفيذ المشاريع المشتركة قطاع الأعمال لدى الدول الأعضاء، من خلال شراكات تسعى الى الحد من انبعاثات الكربون، والارتقاء بالرعاية الصحية، والتقنيات الخضراء.

واستضافت الإمارات المنتدى الاقتصادي الأول للمجموعة، الذي عقد في أبوظبي في فبراير/ شباط 2023، وتجسد مشاركة الإمارات في هذه المجموعة والمبادرات رؤية القيادة الرشيدة القائمة على بناء الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل إرساء السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. (وام)