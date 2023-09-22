شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعزز مكانتها وجهة مفضلة عبر «أسبوع السفر والسياحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة»، خلال الفترة من 25-30 سبتمبر/ أيلول الجاري، موفرة منصة تجمع تحت مظلتها الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في الإمارة، تحفيزاً للنمو المستدام، وترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهة سياحية عالمية مفضلة؛ حيث تدعم المبادرة رؤية الإمارة الرامية إلى الترحيب بما يزيد على 24 مليون زائر، بحلول نهاية العام الجاري، والارتقاء بمقومات سياحة الأعمال والترفيه، بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة.

ويبدأ الأسبوع فعالياته بالنسخة الأولى من «ملخص سياحة أبوظبي»، ويضم أيضاً «منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال» و«مؤتمر أفراح أبوظبي» و«قمة مستقبل الضيافة»؛ وذلك لتفعيل التنسيق والتعاون القائم بين الشركاء في مختلف مجالات صناعة السياحة، إلى جانب تبادل خبراتهم ورؤاهم للإسهام في تطور القطاع.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تشكل الرؤية الاقتصادية 2030 لأبوظبي ركيزة رئيسية لطموحاتنا الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية، تؤكد ريادة الإمارة بصفتها مركزاً مزدهراً للاستثمار والأعمال والسياحة، ويفتح «أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة» آفاقاً واسعة لاستثمار الفرص السانحة، انطلاقاً من التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية ديناميكية ومستدامة، ونتطلع إلى دفع عجلة النمو السياحي، من خلال تبني برامج لتسريع تطور القطاعات ذات الإمكانات الواعدة، مثل فنون الطهي والطيران وسياحة الأعمال. ونرحب بالتعاون مع جميع شركائنا الحاليين والجدد، بينما نمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا».

ويمهد هذا الأسبوع الطريق لتحفيز تطور قطاع السياحة في العديد من المجالات؛ مثل: الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والضيافة، والتسويق السياحي، وحفلات الزفاف، والاستراتيجية السياحية، وينضم إلى قائمة «المُسرعات» التي صممتها الدائرة، على نحو استراتيجي لدعم النمو ورفع مستوى الخبرات، وتكريس مكانة الإمارة وجهة سياحية وثقافية عالمية، ومن بينها برنامج حوافز فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض «فرص أبوظبي»، وصندوق أبوظبي للاستثمار في قطاع الطهي.