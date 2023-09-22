شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقك.. كيف تتحقق من صحة تخفيضات موسم اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة إصدار أكثر من 4.700 ترخيص للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، خلال 4 أيام من بداية موسم التخفيضات بمناسبة اليوم الوطني، في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة التجارة أنه يمكن التحقق من صحة التخفيضات عبر نموذج ترخيص التخفيضات الموجود في مكان بارز بالمنشأة التجارية.

مسح الباركود

بينت الوزارة أن نموذج ترخيص التخفيضات يحتوي على باركود، يمكن مسحه بكاميرا الجوال، لتظهر للمستخدم كافة البيانات المتعلقة بالتخفيضات.

وأكدت أنه في حال وجود مخالفة، يمكن تقديم شكوى عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو لاتصال بالرقم الموحد 1900.

تخفيضات اليوم الوطني

تضمنت تراخيص التخفيضات أكثر من 37 مليون منتج، من أبرزها: المواد الغذائية،الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، العطور، الملابسلكافة الفئات.

وأوضحت وزارة التجارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًا، تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية.